Digitale Kulturprojekte sollen auch 2020 gefördert werden

Der Kulturausschuss hat in sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem Haushalt beschäftigt: Der Plan für die Kulturförderung für 2020 und 2021 wurde in diesem Rahmen bestätigt. Darin enthalten: Die Förderung digitaler Projekte mit einem Gesamtvolumen von 100.000 Euro. Die FDP hatte beantragt, den...