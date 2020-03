Polizei übergibt Mörser Hausbesitzer erste Präventionsplakette

Mörse. Er nimmt an dem Projekt „Zuhause sicher“ teil, bei dem es um auch Einbruchsvorsorge geht. 15 Fachfirmen sind bei dem Angebot mit an Bord.

Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf überreichte am Freitagvormittag in Mörse einem Hauseigentümer die erste Plakette „Zuhause sicher“. Der Kriminalpräventionsexperte der Wolfsburger Polizei will die Zahlen der Wohnungseinbruchdiebstähle weiter senken. Dazu braucht es neben der Strafverfolgung insbesondere Präventionsarbeit. „Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, erläutert Dedolf in einer Mitteilung. Daher haben wir uns mit 15 Fachfirmen für das Konzept des Netzwerkes „Zuhause sicher“ entschieden.

Auf dem Weg zu einem sicheren Zuhause sei zunächst eine polizeiliche Sicherheitsberatung nötig, deren Empfehlungen durch empfohlene Fachfirmen umgesetzt werden. Erst danach werde die Präventionsplakette verliehen. „Ich gehe davon aus, dass in nächster Zeit weitere Plaketten im Wolfsburger Stadtgebiet überreicht werden“, gibt der Hauptkommissar abschließend einen Ausblick.