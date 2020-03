Drehbühnenball in Wolfsburg: Tanz, Magie und ein Abschied

Trotz Corona, dem Virus, das derzeit „in aller Munde“ ist: Die (Stamm-)Gäste des Drehbühnenballs ließen sich die Feierlaune nicht vermiesen. Am Samstag ging es im Scharoun-Theater hoch her. 1500 Gäste tanzten durch den Abend bis in die Morgenstunden hinein und begeisterten sich am Showprogramm, das...