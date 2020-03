WMG überreicht Kussmund-Preise

Vom 10. bis zum 16. Februar tickten die Uhren in Wolfsburg etwas anders: Bei der 8-Tage-Woche, einer gemeinsamen Kampagne von Volkswagen und der Stadt, stand alles im Zeichen des neuen Golf 8. Auch zahlreiche Wolfsburger bekundeten mit ihren „8er-Kussmund-Selfies“ ihre Zuneigung zum wohl berühmtesten Sohn Wolfsburgs. Nun kürte die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) als Veranstalterin des begleitenden Gewinnspiels die Gewinner der Kussmund-Aktion, heißt es in einer Mitteilung.

Am Gewinnspiel nahmen alle volljährigen Personen teil, die ihr Kussmund-Selfie im Aktionszeitraum auf der Kampagnen-Website hochgeladen hatten. Mithilfe eines Zufall-Generators wurden schließlich die drei Gewinner ausgelost: Nikola Meier aus Gifhorn, Tobias Lee aus Berlin sowie Anke Bone aus Wolfsburg dürfen sich nun über eine Reise für je zwei Personen nach München zum Fußball-Europameisterschafts-Spiel Deutschland gegen Portugal freuen – inklusive zweier Übernachtungen, Welcome-Dinner mit einer bekannten Sportgröße und der Anfahrt in einem eigens dafür zur Verfügung gestellten neuen Golf 8. Zum Gewinn gratulierten Wilhelm-Maximilian Auersperg (Volkswagen AG, Leiter Marketingkommunikation Vertrieb und Marketing Deutschland), Ralf Gerlach (Derpart, Leiter Eigenvertrieb) und Jens Hofschröer (Geschäftsführer der WMG). Zusätzlich freuten sich die Gewinner über einen Gutschein für einen Besuch in der Autostadt – um sich auf die Fahrt im Golf 8 einzustimmen und die weiteren Mitglieder der VW-Familie näher kennenzulernen.