Alle Infos zu Corona in Wolfsburg finden Sie hier

Wo ist Maskenpflicht in Wolfsburg? Welche Telefonnummern sind wichtig? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen hier.

Wolfsburg. 27 Neuinfektionen hat es seit Freitag in Wolfsburg gegeben. Die Inzidenz steigt auf 66,7. Derzeit gibt es 117 akute Fälle.

Corona in Wolfsburg: Die Fakten auf einen Blick

27 Neuinfektionen meldet die Stadt Wolfsburg für Montag, 1. Februar. Damit beträgt der Inzidenzwert für Wolfsburg 66,7.

Die 7-Tages-Inzidenz bildet die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner der vergangenen sieben Tage ab. Der Maßnahmengrenzwert von 50 ist mit der aktuellen Wolfsburger Inzidenz überschritten, jedoch bleibt die Stadt damit unter dem Wert von 200, der womöglich eine 15-Kilometer-Begrenzung bedeuten würde.

1674 der insgesamt 1857 mit dem Coronavirus infizierten Wolfsburger sind nach Angaben der Stadt (Stand Montag, 1. Februar) wieder genesen.

Im Überblick

Die Gesamtzahlen liegen damit (Stand 1. Februar) bei 1857 Infizierten (+27) und 66 Todesfällen. Eine 86-jährige Frau ist am Donnerstag, 28. Januar, im Klinikum Wolfsburg in Folge einer Infektion gestorben. Sie hat nicht in einem Pflegeheim gelebt, heißt es. Genesen sind 1674 Menschen. Es gibt 117 laufende Corona-Fälle.

Die Zahl der Neuinfektionen in Wolfsburg in den vergangenen sieben Tagen:

29. Januar: +15

+15 28. Januar: +11

+11 27. Januar: +18

+18 26. Januar: +12

+12 25. Januar: +23

+23 22. Januar: +8

+8 21. Januar: +16

Der verschärfte Lockdown in Wolfsburg und Niedersachsen

Obwohl die Corona-Zahlen in Niedersachsen auch nach einem Wiederanstieg noch immer unter dem Niveau etlicher anderer Bundesländer liegen, gilt seit Sonntag, 10. Januar, der verschärfte Lockdown. Diesen haben Bund und Länder am 19. Januar bis zum 14. Februar verlängert. Das bedeutet: Schulen und Kitas sollen weiter grundsätzlich geschlossen bleiben, mit Ausnahme mancher Jahrgänge. Auch die Kontaktregeln bleiben gleich. Neu ist die Pflicht, in Geschäften und ÖPNV eine medizinische Maske zu tragen und, wenn möglich, ins Homeoffice zu wechseln.

Die Stadt Wolfsburg hat für die Schulen eine erweiterte Masken-Pflicht angeordnet. Das heißt:

Wolfsburgs Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren müssen in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

tragen. Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren müssen in der Schule eine medizinische Maske tragen.

müssen in der Schule eine tragen. Schüler:innen von 6 bis einschließlich 14 Jahren dürfen weiterhin Alltagsmasken tragen, also zum Beispiel selbstgenähte Stoffmasken.

Diese Corona-Regeln gelten in Wolfsburg

Es besteht die Pflicht, in der Wolfsburger Fußgängerzone eine Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Welche Teile der Innenstadt betroffen sind, lesen Sie hier: Wolfsburg - Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Corona-Impfungen in Wolfsburg

Zunächst gibt es keine Impftermine in Wolfsburg. Die aktuelle Entwicklung lesen Sie bei uns:

Wie ist die Lage im Krankenhaus, wie bei den Hausärzten?

Dr. Rolf Grote und Gesundheits- und Krankenpflegerin Stephanie Bemsch schildern im WN-Interview, wie sich die Arbeit auf der Corona-Intensivstation verändert hat. Hausarzt Dr. Christian Bekermann spricht über die Corona-Situation in seiner Praxis und in Schulen, über Testzentren und die Impfung.

Ein Besuch von Patienten im Klinikum Wolfsburg ist angesichts der steigenden Corona-Infektionen in Wolfsburg vom 29. Oktober vorerst grundsätzlich nicht mehr möglich. Es gibt dafür gute Gründe - wie der Ärztliche Direktor Matthias Menzel und die Leiterin der Notaufnahme, Bernadett Erdmann, erklären.

Auch interessant:

Wie ist die Lage in den Altenheimen?

Im Hanns-Lilje-Heim, das während der ersten Welle stark getroffen wurde, hat eine der ersten Impfdosen erhalten.

Während Bewohnerinnen und Bewohner sich dem Impfstoff gegenüber offen zeigen, sind Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen deutlich skeptischer.

Infiziert – was nun?

Derzeit steigen vielerorts die Zahlen. Welche Dinge muss ich als Wolfsburger beachten, wenn ich positiv getestet werde - oder eine Person im näheren Umfeld. Wer wird momentan getestet, wer gilt als Kontaktperson und wer muss in Quarantäne? Wolfsburgs Dezernentin Monika Müller erklärt das anhand von Beispielen.

Corona-Szenarien- Wer muss in welchem Fall in Quarantäne?

Volkswagen und das Coronavirus

Volkswagen und die Stadt Wolfsburg arbeiten noch enger bei der Erkennung von Corona-Fällen zusammen. Ab sofort kann der Testcontainer am Werkstor Ost auch vom städtischen Gesundheitsamt genutzt werden.. Mit Blick auf die wieder deutlich gestiegenen Infektionszahlen auch in der Stadt Wolfsburg bedeute dies für die Verfolgung und vor allem für die frühzeitige Unterbrechung von neuen Infektionsketten eine sehr wirksame Unterstützung. Die Maskenpflicht wird bei VW befolgt. Der Werkschutz von VW kontrolliert vor allem bei den Schichtwechseln. Das Ergebnis: Die Beschäftigten sind sehr diszipliniert. Ministerin Carola Reimann war nun zu Besuch in Wolfsburg und sagte: Impfungen im VW-Werk sind ein gutes Angebot.

Die Büchereien haben seitdem 2. November ebenfalls geschlossen - es gibt aber Ausnahmen. Der Lernort ist für Lernende aus der schulischen Bildung und der Weiterbildung zugänglich.

Corona- Stadtbibliothek Wolfsburg für Publikum geschlossen

Derweil hat sich eine Wolfsburger Schaustellerin wegen Subventionsbetrugs verantworten müssen. Nun begann der Prozess vor dem Wolfsburger Amtsgericht.

Wolfsburger Schaustellerin erschleicht 9000 Euro Corona-Hilfen

Die wichtigsten Telefonnummern

Krankheitssymptome: Wer grippeähnliche Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Halskratzen, Atemproblemen, Kopf- und Gliederschmerzen) und Kontakt zu einer infizierten Person hatte, sollte seinen Hausarzt anrufen. Nicht in die Notaufnahmen der Kliniken gehen.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Bereitschaftsdienstpraxis Wolfsburg 116117 (Öffnungszeiten: mittwochs und freitags 15 bis 22 Uhr, an den Wochenenden und feiertags 9 bis 22 Uhr). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst könnte es zurzeit lange Wartezeiten geben. Daher die Bitte: Nur in dringenden Fällen anrufen.

Allgemeine Fragen zum Virus: Bei Fragen zum Coronavirus sollen sich die Bürger ausschließlich an das Bürgertelefon der Stadt Wolfsburg wenden. Erreichbar unter: 05361 28 28 28 von 10 bis 18 Uhr.

Informationen für Unternehmen

Infos zu wirtschaftlichen Auswirkungen und finanziellen Fördermöglichkeiten für betroffene Unternehmen in der Corona-Krise gibt es beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter (030) 18615-1515 und beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium unter (0511) 120-7872. Weitere Hinweise bietet unter anderem die IHK Braunschweig auf ihrer Internetseite. Alle Informationen rund um Corona in unserer Region finden Sie hier:

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Mehr zum Thema Corona:

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen Infos zum Coronavirus auf lokalen FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Wie sieht es in den benachbarten Landkreisen Wolfsburgs aus? Was bewegt die Menschen hier in der Region und Niedersachsen?