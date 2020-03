Corona in da-Vinci-Schule: Stadt Wolfsburg räumt Gerüchte aus

Am Donnerstag hatte die Stadt mitgeteilt, dass es sich bei einem der neuen bestätigen Corona-Fälle in Wolfsburg um eine Lehrkraft der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule handele (wir berichteten). Dazu veröffentlichte Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, am Freitagnachmittag einen offenen Brief, den unsere Zeitung an dieser Stelle im Wortlaut abdruckt: „Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, wir möchten mit diesem offenen Brief auf den Erkrankungsverdacht an Covid-19 an der Leonardo- da-Vinci-Gesamtschule eingehen. Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule wurde, wie alle anderen Schulen in Wolfsburg auch, am 16. März geschlossen, um eine schnelle Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Insbesondere Schulen und Kindertagesstätten sind, wegen der Vielzahl von Menschen auf begrenztem Raum, Orte an denen sich ein Virus schnell von Mensch zu Mensch übertragen kann.

In einem Schreiben des Gesundheitsamtes der Stadt Wolfsburg vom 25. März wurden Eltern der betroffenen Klassen auf den Erkrankungsverdacht einer Lehrkraft des Jahrgangs 9 hingewiesen. Diese Lehrkraft hatte ebenfalls Kontakt zu einer Klasse des Jahrgangs 5. Die betroffenen Eltern wurden ebenfalls informiert. Andere Jahrgänge waren vom dem Fall nicht betroffen. Wir möchten an dieser Stelle deutlich Gerüchten entgegentreten und darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Lehrkraft aus Italien gehandelt hat.

Die Erkrankung der Lehrkraft ist bereits unmittelbar nach Schließung der Schulen aufgetreten, und daher ist die Inkubationszeit am heutigen Freitag (27. März) abgelaufen. Folgeerkrankungen aufgrund dieses ursächlichen Corona-Falls sind bisher nicht bekannt. Die Schulleitung der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule hat schnell und verantwortungsvoll auf die gegebene Situation reagiert. Die Stadt Wolfsburg bedankt sich ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit und bedauert den möglichen falschen Eindruck, der durch die gestrige Pressemitteilung entstanden ist. Die Stadt Wolfsburg ist um einen sehr offenen Umgang mit der Situation bemüht und stellt fortlaufend aktuelle Informationen auf www.wolfsburg.de/corona oder unter (05361) 282828 zur Verfügung.“ red

