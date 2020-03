Die Bundeswehr ist Partner Wolfsburgs in der Corona-Krise

Die Verwaltung der Stadt fährt ihre Aufgaben zurück, mit dem Ziel, alle Manpower in die Bewältigung der Corona-Krise zu stecken. Unter Leitung des Oberbürgermeisters tagt der Krisenstab im Rathaus-Keller. Auch die Bundeswehr sitzt dort mit am Tisch. Wie sie in dieser Lage helfen kann, erklärt im...