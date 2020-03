Rollerfahrer wird in Wolfsburg bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend im Stadtteil Tiergartenbreite wurde der 55-jährige Fahrer eines Leichtkraftrollers schwer verletzt. Rettungssanitäter brachten den Wolfsburger ins Klinikum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei um 18.30 Uhr auf der Werderstraße unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen sei. Bei dem folgenden Sturz erlitt er eine Fraktur des Schlüsselbeins und mehrere Schürfwunden. An seinem Krad entstand nach Polizeiangaben ein leichter Schaden in Höhe von 500 Euro. red

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder