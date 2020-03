Sohn kritisiert Umgang mit Corona in Wolfsburger Altenheim

74 Bewohner des Wolfsburger Hanns-Lilje-Heims sind mit dem Coronavirus infiziert. Sven Werkmeisters Vater ist einer von ihnen. Am Samstag, 28. März, wurde der 80-Jährige positiv getestet. In Sorge lebt die Familie aus Heiligendorf und Hattorf aber schon seit dem 13. März. An diesem Tag, so...