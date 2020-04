WMG ruft Wolfsburger zum Zusammenhalt auf

Der Appell wird an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet sichtbar – etwa in der City-Galerie, in den Rewe-, Edeka- und Real-Märkten sowie mit Aufklebern in Apotheken oder Bäckereien.

Die aktuelle Situation stellt die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen und fordert Zusammenhalt wie auch gegenseitige Unterstützung in besonders hohem Maße. Mit ihrer Kampagne „Stadt voll Helden – statt voll isoliert“ ruft die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Wolfsburger dazu auf, diesen Zusammenhalt zu zeigen – zum Beispiel mit kleinen Gesten und Hilfsangeboten oder schlicht der Einhaltung von Regeln.

Dieser Appell wird nun auch an verschiedenen Stellen im Wolfsburger Stadtgebiet sichtbar – zum Beispiel in der City-Galerie, in den Rewe-, Edeka- und Real-Märkten sowie mit passenden Aufklebern in Apotheken oder Bäckereien, wie die WMG mitteilt.

Thomas Johannes Müller, Bereichsleiter Marketing bei der WMG, erklärt dazu: „Der Name unserer Kampagne ist Programm, denn in dieser für alle herausfordernden Zeit kann jeder zum Helden werden – schon mit einfacher Rücksichtnahme, aber auch durch Hilfsangebote, wie es sie erfreulicherweise schon zahlreich gibt. Wir wollen nun noch mehr Menschen auf diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufmerksam machen.“

#stadtvollhelden – Aufruf in den sozialen Medien

In den sozialen Medien ruft die WMG die Bürger dazu auf, ihre persönlichen Alltagshelden, die sich in dieser ungewöhnlichen Situation besonders engagieren, sichtbar zu machen und somit zu unterstützen. Dazu kann einfach bei Facebook sowie Instagram der WMG-Account „Wolfsburg erleben“ in öffentlichen Beiträgen markiert und zusätzlich der Kampagnen-Hashtag #stadtvollhelden verwendet werden. Alle Teilnehmer – die Wolfsburger Helden – erhalten als kleines Dankeschön für ihre Unterstützung ebenfalls Kampagnen-Aufkleber kontaktlos per Post. red

Online-Marktplatz

Ein wesentlicher Teil der Kampagne ist der Online-Marktplatz der WMG, der unter marktplatz.wmg-wolfsburg.de eine fortlaufend aktualisierte Übersicht der verfügbaren Services von Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Institutionen aus Wolfsburg bietet. Zudem können Wolfsburger Unternehmen ihre individuellen Services über ein Online-Formular eintragen. red

