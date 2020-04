Einbrecher suchten einen Lebensmittelmarkt in Reislingen heim.

Reislingen. Nach einem versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Reislingen sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag geflüchtet.

Täter scheitern mit Einbruch in Markt in Reislingen

Anwohner waren laut Mitteilung der Polizei aufmerksam geworden, als es an dem Edeka-Markt am Gerta-Overbeck-Ring um 23.35 Uhr einen lauten Knall gegeben hatte. Nach Zeugenangaben seien mindestens zwei Täter mit einem Pkw von dem Parkplatz des Marktes mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung geflüchtet.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Eingangstür des Geschäftes gewaltsam aufgebrochen. Vermutlich weil der Alarm ausgelöst worden war, suchten daraufhin die Unbekannten das Weite.

Bisher liegen keine weiteren Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug vor. Daher hoffen die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates auf weitere Zeugen. Es könne auch sein, so ein Beamter, dass sich die Täter bereits vor der eigentlichen Tatausführung in dem Bereich des Edeka-Marktes aufgehalten haben, um den Tatort für ihr Vorhaben auszukundschaften. Beobachtungen an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red