Hellwinkel – Auch samstags wird gewerkelt

Vögel zwitschern, leichter Wind geht durch die Äste, Hammerschläge und Rufe hallen durch die Gegend, ab und an mischt sich eine Kreissäge ins Konzert. Eine eigene Szenerie herrscht derzeit am Rande der Hellwinkel-Terrassen. Die Gebäude wachsen in die Höhe und auch am Sonnabend wird dort fleißig...