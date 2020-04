Der Baum war wie eine Tankstelle für Energie

IIn der heutigen Folge der Waldgeschichten geht es geheimnisvoll und ein wenig mystisch zu. Unsere Leserin Heidi Denstorf aus Wolfsburg schreibt die Erzählungen der Waldbewohner fort. „Die Sonne ging auf, über den Wipfeln der großen Bäume am Stadtrand. Es war still, so herrlich ruhig hier im Wald....