DRK Wolfsburg-Mitte installiert Nothilfefonds wegen Corona

Oftmals wird den Menschen erst in der Krise klar, wie wichtig die funktionierenden Notfall-Systeme sind. Die Corona-Pandemie rückt das engmaschige Netz der Hilfsorganisationen in den Fokus, das es in Deutschland gibt.

Allerdings belasten die derzeitigen enormen Fallzahlen die Kassen beispielsweise des Roten Kreuzes stark. „Wir dürfen die DRK-Kleiderkammer am 20. April wiedereröffnen“, sagt Jürgen Teichmann, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Wolfsburg-Mitte, in einer Mitteilung. „Viele unserer ehrenamtlichen Helfer gehören zur Risikogruppe und können nicht eingesetzt werden. Deshalb benötigen wir Hilfe.“

Laut Krisenstab der Stadt Wolfsburg darf die DRK-Kleiderkammer unter den geltenden Schutzmaßnahmen geöffnet werden. Der DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte möchte diese Schutzmaßnahmen aber erweitern: vorheriges Fieber messen, Mund-Nasen-Bedeckung (Maske, Facies oder auch Behelfs-Mund-Nasen-Schutz), nur sieben Kunden dürfen einzeln in die Kleiderkammer, keine Familien und keine Kinder. Das Ganze ist zum Schutz der Kunden, aber vor allen Dingen auch zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer gedacht. Die Öffnungszeiten werden erstmal Montag bis Donnerstag von 12 bis 14 Uhr sein, und der Eingang wird auf die Rückseite des Hauses verlegt.

Tanja Weiler als Schatzmeisterin und Medienbeauftragte im Ortsverein hebt die Fülle an Aufgaben hervor, die das DRK derzeit stemmen muss: „Wir sind nicht nur Teil der Wohlfahrtsarbeit in der Stadt Wolfsburg, sondern vor allem gehören unsere Einsatzkräfte und Arbeitskreise zur kritischen Infrastruktur im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz. Darum möchten wir jetzt ein Spendenkonto einrichten. Durch die Spenden für unseren Corona-Nothilfefonds sollen auch Ehrenamtliche und Menschen in besonderen Notlagen unterstützt werden.“ Zahlreiche Freiwillige sind zum Beispiel engagiert, um älteren und bedürftigen Menschen zu helfen, Lebensmittel-Bringdienste zu organisieren und die psychosoziale Betreuung zu übernehmen.

Das Deutsche Rote Kreuz ist seit Wochen bundesweit im Einsatz, um als Hilfsgesellschaft die Behörden bei der Bekämpfung des Coronavirus zu unterstützen. Darüber hinaus hat das DRK mehrere mobile Arztpraxen im Einsatz, um Krankenhäuser zu entlasten, betreut Fiebermess-Stationen, unterstützt bei Blutspendeaktion und ist sehr eng mit dem Helfernetzwerk verbunden. Die Kontodaten gibt es unter www.drk-wolfsburg-mitte.de. red

