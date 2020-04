7c des Wolfsburger Ratsgymnasiums kommt in Kika-Show weiter

Die 7 C des Ratsgymnasiums Wolfsburg.

Wolfsburg. In „Die beste Klasse Deutschlands“ setzten sich die Schüler gegen das Team aus Maxdorf durch – weil sie wussten, was das Happy Face auf dem Mars ist.

Spannend war es bis zur letzten Frage. Aber die Klasse 7c des Wolfsburger Ratsgymnasiums hat es geschafft. Sie hat die erste Runde der Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ überstanden – und zählt damit laut Mitteilung des Fernsehsenders zu den 16 besten Klassen Deutschlands. Vor der finalen Frage lagen die Wolfsburger noch mit 37:45 gegen die Gegner aus Maxdorf zurück. Dann wollte Moderator Malte Arkona wissen, was denn das Happy Face auf dem Mars sei. Ein erloschener Vulkan, eine Gaswolke, ein Einschlag-Krater oder ein ausgetrockneter See? Zwölf Wolfsburger und nur vier Maxdorfer Schüler entschieden sich für die richtige Antwort: Einschlag-Krater. So erhielten die Wolfsburger, weil es für diese Frage auch noch die dreifache Punktzahl gab, 36 Punkte hinzu – und siegten mit 73:45. Jeweils acht 6. und 7. Klassen sind noch im Wettbewerb.

Die Produktion der Vorrunden begann bereits Ende Februar. Doch die Produktion der Finalrunden des Wettbewerbs wurde vorerst wegen der Verbreitung des Coronavirus zum Schutz der Schulklassen eingestellt – und daher noch keine finale Gewinnerklasse gekürt. Wie es für die 16 Klassen weitergeht, das ist derzeit nach Angaben des Senders noch offen. red