Wolfsburger kauft ein – in der Zeit stiehlt ein Dieb sein Auto

Nordsteimke. Die Tat, die am Mittwochnachmittag innerhalb von 15 Minuten verübt wurde, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Discounters in Nordsteimke.

Die nur 15-minütige Abwesenheit von seinem Fahrzeug nutzen Unbekannte aus, um einen zwei Jahre alten Toyota Yaris zu entwenden. Das Fahrzeug stand, so die Polizei, auf dem Parkplatz eines großen Discounters an der Hehlinger Straße. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen grauen Wagen am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Reihe E des Kundenparkplatzes abgestellt. Als er gegen 14.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, war es verschwunden. Eine Absuche auf dem gesamten restlichen Parkplatz blieb ohne Erfolg. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass andere Kunden verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, (05361) 46460. red