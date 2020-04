Notbetreuung für Kinder in Wolfsburg: Wer sie nutzen kann

Für viele Eltern ist es die zentrale Frage mit Blick auf die kommenden Monate: Wann öffnen die Kitas wieder? Derzeit ist die Antwort noch unklar, nur soviel wissen wir: Noch nicht jetzt. Alle 14 Tage wollen Bund und Länder die Situation neu bewerten. Bis dahin müssen Eltern von Kita-Kindern davon ausgehen, dass sie bis zu den Sommerferien auf eine Betreuung verzichten müssen. Im Gegenzug hat die Stadt nun die Regelungen für die Notbetreuung in den Einrichtungen aktualisiert – und damit aufgeweicht. Ziel ist es, dass mehr Eltern das Angebot nutzen können. Wir geben einen Überblick.

Wer kann die Notbetreuung nach der neuen Regelung nutzen?

Wie Bildungsdezernentin Iris Bothe in einer Videobotschaft an alle Eltern mitteilt, sind die Zielgruppen für die Notbetreuung erweitert worden. Zu den Berufsgruppen zählen nun „Berufszweige von allgemeinem öffentlichen Interesse“. Darunter können fallen: Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung); Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung); Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß- und Einzelhandel); Informationstechnik und Telekommunikation (insbesondere Einrichtung zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze); Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfers); Transport und Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV); Entsorgung (Müllabfuhr) sowie Medien und Kultur, insbesondere Risiko- und Krisenkommunikation. Auch Mitarbeiter in Schulen, Krankenkassen oder Jobcenter sind gemeint – weitere sollen hinzukommen.

Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchte, kann über die Webseite wolfsburg/corona die entsprechenden Links zu Formularen und Bescheinigungen finden. Zudem sollen die Eltern die Kitaleiter ansprechen, so Bothe. All das vermittelt den Eindruck, dass es keine zementierten Richtlinien gibt, sondern ein gewisser Spielraum für Verhandlungen vorhanden ist.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Müssen beide Elternteile einem der genannten Berufszweige angehören?

Laut Stadt soll die Notbetreuung für Kinder gelten, „bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist“. Also: Es reicht, wenn ein Elternteil in einem der genannten Berufe arbeitet, er muss aber belegen, dort unabkömmlich zu sein.

Unter welchen Umständen entfällt der Anspruch auf Notbetreuung?

Hier drückt sich die Stadt nicht eindeutig aus. Die Frage, ob die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten, den Anspruch auf Betreuung einschränkt, wird nicht beantwortet: Es liegt aber nahe, dass dem so ist. So wurde es bisher gehandhabt und so sehen es die landesweiten Rahmenregelungen vor. Zudem müssen die Eltern sich vom Arbeitgeber bescheinigen lassen, dass es keine Möglichkeit gibt, von zuhause zu arbeiten.

Die Stadt teilt mit, dass in jedem Fall „auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist“. Jegliche andere Möglichkeiten zur Betreuung müssen ausgeschöpft sein, bevor es zur Notbetreuung kommt. Ausgenommen ist die Betreuung durch Großeltern, auch dies ist eine landesweite Vorgabe.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Welche Nachweise müssen erbracht werden?

Eltern müssen neben dem Anmeldebogen für die Notbetreuung eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen. Darin erklärt der Arbeitgeber, dass das jeweilige Elternteil unabkömmlich ist und dass es keine Möglichkeit gibt, Homeoffice, Sonderurlaub oder vergleichbare, flexible Modelle zu nutzen.

Gelten die Regelungen auch für die Kindertagespflege?

Die Regelungen gelten sowohl für die Kinderbetreuung in Krippen, Kitas, in der Tagespflege und der Großtagespflege.

Was bedeutet die Härtefallregelung?

Härtefallregelungen sind möglich. Das heißt, zu den oben genannten Richtlinien kann es Ausnahmen geben, etwa, wenn eine Kündigung droht oder ein erheblicher Verdienstausfall zu befürchten ist. Auch Allereinerziehende sollen die Notbetreuung auf diese Weise nutzen können, darauf legt Iris Bothe laut Videobotschaft viel Wert. Ebenso sollen Geschwisterkinder berücksichtigt werden: Kinder, deren Geschwister in die Schule gehen, sollen in die Kita-Notbetreuung aufgenommen werden. In diesen Sonderfällen stimmen sich Kita oder Tagespflegepersonen mit der Stadt ab.

Welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen?

Die neuen Gruppen sollen gestaffelt starten, zudem gibt es eine Maskenpflicht beim Begleiten und Abholen der Kinder. Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren sowie Erzieherinnen und Erzieher. 5 Kinder pro Gruppe werden betreut. Tagespflegepersonen dürfen bis zu fünf Kinder in der Notbetreuung aufnehmen – inklusive der eigenen.

Iris Bothe betont in ihren Videobotschaften, dass die Stadt bemüht ist, alle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, es aber auch Risikogruppen im Personal gebe, die nicht eingesetzt werden. „Arbeitsschutz ist uns ebenso wichtig. Unsere Mitarbeiter zeigen ein hohen Engagement“, so Bothe.

Wie geht es weiter?

In den kommenden Wochen sei mit Änderungen der nun bestehenden Regelungen zu rechnen, sagt Iris Bothe. Informationen erreichen die Eltern über die Elternbriefe und Videobotschaften auf der Webseite der Stadt.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick