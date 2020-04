Angriff auf eine Radfahrerin in Wolfsburg: Zeugen gesucht

Am Allersee griff ein Fußgänger am Montagnachmittag die Jugendliche an.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Montagnachmittag am Allersee in Wolfsburg: Laut Polizeimeldung war eine 15-Jährige zusammen mit ihrer jüngeren Schwester um 15.15 Uhr mit dem Fahrrad am See unterwegs. Ein unbekannter Fußgänger sprach sie in der Nähe des Ostufers an, würgte sie unvermittelt und lief direkt danach in Richtung Südufer weg. In der Polizeiwache berichtete die Jugendliche einen Tag später, dass sie kurz vor dem Vorfall eine Polizeistreife gesehen habe.

Der unbekannte Täter sei etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Schutzmaske getragen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter (05361) 46460 zu melden.