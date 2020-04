Die Qual ist auf beiden Seiten: Die Kinder vermissen ihre Lehrerinnen und das Kollegium die Kinder. Mit Kreativität, vielen Ideen und Durchhaltevermögen hält die Grundschule aus der Ferne die jungen Schülerinnen und Schüler bei Laune. Und andersherum genauso.

„Es ist eine außergewöhnliche Situation, von der wir hoffen, dass sie sich bald zum Guten wendet“, beschreibt Stephanie Neumann die Lage. „Wir sind die ganze Zeit über unsere Wochenaufgaben, die die Kinder von uns bekommen haben, mit ihnen in Kontakt geblieben und freuen uns schon sehr auf den Neustart.“ Nun steht für alle Schulen das verbindliche Homeschooling an, damit, wenn die Schulen wieder öffnen, gleich in den weiteren Unterrichtsstoff eingestiegen werden kann. Die Schulleiterin und ihr Team erarbeiten dazu Wochenpläne - Struktur ist wichtig, erst recht in der aktuellen Zeit der nie gekannten Herausforderungen. Man telefoniert und chatted mit den Schützlingen über die Aufgaben.

Ein kleines Mädchen hat ihrer Lehrerin eine selbst genähte Maske geschickt. Damit sie bloß nicht krank wird. Foto: privat

Auch mit dem Thema Maskenpflicht muss sich die Schule auseinandersetzen. Der aktuelle Stand: Dringend empfohlen, noch nicht verpflichtend, sind Masken im Gebäude. Gerade in der Schule, wo das Erkennen der Gesichter aus pädagogischen Gründen eine nicht unerhebliche Rolle spielt, ist die Frage der Masken nicht leicht zu beantworten. Auf dem Schulgelände, im Pausenhof müssen verpflichtend Masken getragen werden.

Camelia Calandra, die Klassenlehrerin der 1 b, ist es besonders wichtig, dass die Kinder wissen, dass man trotz der besonderen Situation immer für sie da sei. Ein Kind nähte zudem seiner Lehrerin, Christiane Kühn von der 2a, einen Mundschutz. Das Mädchen sorgt sich um seine Lehrerin, weil sie krank werden könnte. Pädagogin Marlies Baptist betont, dass ihr der Unterricht im Klassenzimmer, die Interaktion mit den Kindern fehle. Oftmals käme sie aus dem Raum und müsse lächeln, es sei der tollste Job der Welt. Kristin Langhans fehlt das Miteinander, man bekäme unglaublich viel von den Kindern zurück.

Es werde Zeit, dass sie nicht mehr allein durch die leeren Schulflure gehe, sagt Schulleiterin Neumann. „Ich möchte wieder Leben und Kinderstimmen im Gebäude hören...“ . So hoffe man gemeinsam sehr auf so etwas wie einen „normalen“ Alltag…

Wie an den anderen Schulen fällt auch an der Wendschotter Grundschule der Elternabend für die Neuanmeldungen aus. Die Stadt wird noch ausführlich über den genauen Anmeldemodus in diesem Jahr informieren.