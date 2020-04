Lob der Großmutter für die Schule

Ein dickes Lob für die Grundschule am Drömling und nicht zuletzt ihren Ganztagsbetrieb gibt es in den Corona-Zeiten, wo der Schulbetrieb ruht, von WN-Leserin Aurelia Dittfurther. „Die pädagogische Arbeit verdient großes Lob und Anerkennung. Meine Enkel schwärmen am Telefon von den tollen Videos, die die Erzieher dort erstellt haben. Damit die Schüler wissen, dass der Kontakt aufrecht bleibt und sie nicht vergessen werden, das ist ganz wichtig in diesen Zeiten.“

Auf einem Video, für den der Link unten angegeben ist, begrüßt einer der pädagogischen Mitarbeiter die Kinder am Bildschirm. Wir vermissen euch, die Schule ist zu leer, hoffentlich seid ihr bald wieder hier! So lautet die Botschaft, bevor es zum Rundgang übers Gelände mit Schulgarten und Turnhalle geht. Zwischendurch werden ein paar Tricks aus der Zirkus-AG gezeigt. Schon beim ersten Infoabend sei sie, schildert die 65-Jährige, die in Vertretung ihres Sohnes am Treffen mit Kollegium und Ganztagsbetrieb teilnahm, beeindruckt vom Zusammenspiel zwischen Schulleitung und Ganztag gewesen. Sie selbst sei auch Schülerin der Moorkämpe gewesen und freue sich als Ur-Vorsfelderin umso mehr, wenn Enkel im Ort zur Schule gingen. „Es ist ohnehin toll und beeindruckend, was an der Moorkämpe-Schule in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt wurde und wie die Schule jetzt mit der Corona-Situation umgeht“, so ihr Lob, das wir hiermit gern weitergeben. https://www.youtube.com/watch?v=PgXIbmQY9Ks&list=PLyBapLzAvADgTUwGtFVBRPgfuCq5woOAx