Baumsterben - Schwere Harvester im Einsatz

Wolfsburger, die regelmäßig im Forst unterwegs sind, haben es längst gesehen und bei vielen rufen die umfangreichen Rodungen und die Spuren, die die schweren Erntegeräte hinterlassen haben, nicht gerade Freude hervor. In einer mehrteiligen Reihe greift unsere Zeitung das Thema Rodungen, Neupflanzungen und die Gründe für die nicht zu übersehenden Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet auf. Im ersten Teil sind wir mit Stadtförster Dirk Schäfer, für den es keine Kompromisse beim Einsatz von Harvestern gibt - abgesehen von Modellflächen, bei dem die frühere Baumfällung per Axt und Rodung per Pferdegespann noch einmal dargestellt werden - unterwegs. Der Förster unterstreicht: „Denn es geht hier um Arbeitssicherheit! Die herkömmliche Weise mit Axt und Säge ist die gefährlichste überhaupt. Es gibt immer noch zu viele tödliche Unfälle dabei. Und überhaupt: Es wird sich permanent über ergonomische Arbeitsplätze unterhalten. Warum sollte dies für die Forstarbeiter nicht gelten?“ Das einzige Risiko, das für den Fahrer des Harvesters bestehe, sei, dass er sich möglicherweise beim Abstieg von der hohen Maschine verfange und hinabstürze.

16-Tonnen-Erntegerät im Einsatz - der Harvester entwurzelt und zerteilt

Wie die, was die Forstwirte die „Baumentnahme“ aus dem Wald funktioniert, will uns Schäfer vor Ort zeigen. Zwischen Rabenberg und Detmerode hat auf einem Areal der Borkenkäfer besonders gewütet, es gibt reichlich Schadholz. Sören Becker, der die riesige Erntemaschine für ein externes Unternehmen steuert (die Stadt hat keine eigenen Harvester) bringt das 16 Tonnen schwere Gerät am Graben in Position. „Dass der Boden völlig ausgetrocknet ist, birgt hier jetzt Vorteile bei der Standfestigkeit“, erläutert Schäfer. Ohnehin dürfe der Harvester, um die Schäden so gering wie möglich zu halten, immer nur einen bestimmten Korridor befahren. Rein rechnerisch sei die Belastung pro Quadratzentimeter geringer als beim Pferd, weil das Riesengewicht auf extra breiten Reifen stehe. Und natürlich geht es um wirtschaftliches Arbeiten. In Sekundenschnelle hat der Greifarm des Harvesters den Nadelbaum gegriffen, entwurzelt und von seinen Ästen befreit. Als Baumstamm kann er von der Holzerntemaschine dann auch in kleinere Teile zerkleinert werden. So passiert es aktuell an etlichen Stellen des Waldes. „Wir versuchen stets, diese Arbeiten nicht während der Brut- und Setzzeit zu machen, aber das ist nicht immer zu vermeiden“, wirbt Förster Schäfer um Verständnis.

Borkenkäfer, Orkan und Klimawandel hinterlassen immer schlimmere Schäden

Ein ganzes Feld an Bäumen hat nahe der Käferquelle nicht nur der Borkenkäfer auf dem Gewissen. Orkantief Sabine hat dort im Winter ebenfalls ganze Arbeit geleistet. Weißtanne, Douglasie, Eiche werden nachgepflanzt. Mit Blick auf die Verbreitung des Borkenkäfers rechnet Förster Schäfer vor, dass aus einem im Frühjahr befallenen Baum 600 im folgenden Herbst sein können. „Wir können nur versuchen, seine Ausbreitung zu verhindern. Ob das gelingt, wissen wir nicht.“ Und der viel zitierte Klimawandel? „Die Trockenheit ist verheerend. Wir stellen uns darauf ein, dass jedes Jahr schlimmer wird.“ Baumarten, wie die Douglasie pflanzen, die dem Klimawandel besser trotzen können, dies sei eine Maßnahme, mit der man versuche, dem Wandel etwas entgegenzusetzen. „Auch, wenn ich vermutlich mit der Meinung allein da stehe“, erklärt der Stadtförster dabei schmunzelnd mit Blick in den Himmel, „so ein richtig verregneter Sommer täte uns jetzt mal so richtig gut.“