Aufruf an alle WN-Leser: Zeigt her eure Masken

Ohne Maske geht der Wolfsburger nicht aus dem Haus – aber es muss nicht immer klinisches weiß sein! Vieler handwerklich Begabte gestalten ihre eigenen Mundschützer – bunt, witzig, einzigartig. Unsere Redaktion rief am Dienstag die Leser dazu auf, Bilder von ihren selbstgenähten Masken zu schicken. Mehrere Einsendungen kamen bereits an. Noch ist der Einsendeschluss nicht erreicht – möchten Sie auch mitmachen? Haben Sie auch eine ungewöhnliche Maske selbstgenäht und gehen damit stolz durch die Stadt? Dann schicken Sie uns Bilder von sich – am besten mit dem Mundschutz auf dem Gesicht. Schreiben Sie uns, warum Sie sich gerade für diese Optik entschieden haben, was für Stoffe sie verwendeten und ob es beim Spaziergang auch Reaktionen darauf gab. Gerne auch Alter und Wohnort in Wolfsburg nennen. Weil alle WN-Redakteure derzeit noch von daheim aus arbeiten, bitten wir darum, Fotos und Text per Mail zu schicken. Die Adresse: redaktion.wolfsburg@bzv.de