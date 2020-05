In der Danziger Straße sind mehrere Personen aufeinander losgegangen.

Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen. Möglicherweise waren die Tatbeteiligten zusammen in einem Lebensmitteldiscounter.

Schlägerei in der Danziger Straße in Wolfsburg

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in der Danziger Straße an der Ecke zur Martin-Luther-Straße zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei zog sich laut Polizei einer der Beteiligten leichte Verletzungen zu. Gegenüber den Beamten machten die Täter unterschiedliche Angaben. Deshalb suchen sie nun Zeugen.

Möglicherweise sind die Beteiligten zuvor schon in einem nahe gelegenen Lebensmitteldiscounter aufeinandergetroffen und dieses ist anderen aufgefallen. Die Polizei Wolfsburg sucht nun nach Zeugen: (05361) 4646-0.