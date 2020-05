Bürgermeister hissen in Wolfsburg Europaflaggen

Anlässlich des Europatages am Samstag haben Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Bürgermeister Ingolf Viereck und Bürgermeisterin Bärbel Weist am Montag um 13 Uhr an den Fahnenmasten auf dem Rathausplatz vier Europaflaggen gehisst. Am Europatag gedenke man jährlich der Werte und Errungenschaften der Europäischen Union, wie die Stadt mitteilt. Er mahne auch zur gemeinschaftlichen Lösung bestehender Herausforderungen. Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Lage seien konstruktive Auseinandersetzungen und Zusammenhalt in der Europäischen Union besonders gefragt. „Als Symbol der EU vereint die Europaflagge die Werte Einheit, Zusammenhalt und Harmonie zwischen den Völkern Europas“, so Oberbürgermeister Mohrs. „Mit dem Hissen der Europaflagge auf dem Rathausvorplatz signalisieren wir als Stadt Wolfsburg europäisches Bewusstsein und zugleich Solidarität, insbesondere auch im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie.“

Unter dem Hashtag #EuropeansAgainstCovid19 beteiligt sich auch Wolfsburg an einer Online-Kampagne des Europäischen Parlaments. Zur Unterstützung hatten der Rat der Gemeinden und Regionen Europas ebenso wie der Deutsche Städtetag aufgerufen. red