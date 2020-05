Besonders im Berufsverkehr in Richtung Werk kommt es auf der A 39 in Fahrtrichtung Norden, hier am Verflechtungsstreifen an der Auffahrt am Heinenkamp, zu rücksichtslosen Fahrmanövern.

Wolfsburg. Ein Leser kritisiert rücksichtlose Autofahrer auf den neuen Verflechtungsstreifen und in der Brückenbaustelle im Bereich Heinrich-Nordhoff-Straße.

Rasen, Drängeln und mehr auf der Autobahn 39 in Wolfsburg

„Da fährt keiner 80. Ich fahre einen älteren VW-Bus und komme mir vor wie ein Hindernis. Das geht gar nicht.“ Ingo Schürzeberg spricht von der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Norden auf dem Abschnitt mit den neuen Verflechtungsstreifen zwischen den Anschlussstellen Flechtorf und Mörse.

„Viele fahren am Heinenkamp auf die Autobahn, geben dann auf den Verflechtungsstreifen voll Gas, überholen rechts und ziehen dann plötzlich auf die Spur ganz links. Da wird gerast, gedrängelt und geschnitten“, erzählt unser Leser. Ähnliches gelte ein Stück weiter im Bereich Mörser Knoten. Er schätzt, dass dort teils mit Tempo 150 gerast werde.

Während der Produktionspause im Werk war wenig los

Schürzeberg wohnt in Helmstedt und erzählt, dass er jeden Morgen über die A 39 zu Volkswagen fährt. Er habe keine Kurzarbeit gehabt, sondern während der Produktionspause im Werk wegen der Corona-Pandemie durchgearbeitet, erzählt er. „In den Wochen war auf der Autobahn ja ganz wenig los. Aber jetzt nimmt das rücksichtslose Fahren wieder zu. Da wird sogar der Mittelfinger gezeigt und gehupt.“

Ähnliche Szenen schildert der Helmstedter auch von der A 39 weiter nördlich, in der Brückenbaustelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße kurz vor den Werkstoren. Dort sei nur Tempo 60 erlaubt; viele hielten sich aber nicht daran. Nachmittags in Fahrtrichtung Süden sei es kaum besser, sagt er.

Stadt gibt Beschwerde weiter

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, wandte sich Schürzeberg Anfang Mai an die Stadt. Aus dem Ordnungsamt erhielt er Rückmeldung, dass die Information an die Autobahnpolizei weitergeleitet wurde; von dort sei eine Kontrolle im Rahmen der personellen Kapazitäten zugesagt worden. Und: Der Ordnungsamtsmitarbeiter bestätigte unserem Leser aufgrund eigener Erfahrungen seine Schilderung. „Es ist erschreckend, wie rücksichtslos hier gefahren wird, und das habe ich den Kollegen von der Polizei auch so beschrieben.“

Nun wartet Schürzeberg darauf, dass die Autobahnpolizei die Raser mit Kontrollen einbremst. Zwar vermochte Sprecherin Carolin Scherf von der Polizeiinspektion Braunschweig bisher keine Häufung ähnlicher Beschwerden zu bestätigen. Sie wies aber darauf hin, dass auch auf der A 39 in dem Bereich regelmäßig kontrolliert werde. Und zwar nicht nur mit temporären Tempokontrollen, sondern auch im fließenden Verkehr – durch erkennbare Streifenwagen und Zivilstreifen mit Kameratechnik.

Autobahnpolizei dokumentiert nicht nur Raserei

„So werden neben den Geschwindigkeitsverstößen auch so genannte Aggressionsdelikte beweissicher dokumentiert“, erklärte die Sprecherin. „Hierzu zählt unter anderem auch das provokante und gefährliche Drängeln im Straßenverkehr, das nicht selten den Straftatbestand einer Nötigung erfüllt.“

