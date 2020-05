Täter zerstören in Wolfsburg Spiegel an vier Autos

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an vier Autos kam es am Dienstagabend im Bohlweg. Polizisten waren wegen Streitigkeiten in die Herrenwiese gerufen worden und entdeckten zwischen 22.55 und 23.30 Uhr an vier geparkten Fahrzeugen zerstörte Seitenspiegel. Betroffen waren ein schwarzer VW Arteon, ein grüner VVW Golf, ein schwarzer Audi A4 und ein weißer VW Golf. Die Autos standen am Fahrbahnrand im Bohlweg. Ob die Streitigkeiten etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben, könne derzeit nicht gesagt werden, so die Polizei in einer Mitteilung. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat unter (05361) 46460 entgegen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder