Autostadt in Wolfsburg bietet neues Frühstückskonzept

Die Restaurants Lagune, AMano und Beefclub in der Autostadt in Wolfsburg empfangen ihre Gäste mit neuen Angeboten: In der Lagune wird das Frühstück nach Wunsch zusammengestellt, der Beefclub erweitert die Speisekarte um einen Express-Lunch und Kinder bestellen ihre Wunschpizza im AMano per Malvorlage. Das teilt die Autostadt mit.

Reservierungen können über die Telefonnummer 0800/6116600, via E-Mail an restaurants@autostadt.de oder über das Online-Reservierungsformular vorgenommen werden.

Thorsten Pitt, Direktor der Autostadt Restaurants: „Es macht mich stolz, zu sehen, wie das gesamte Team mitdieser besonderen Situation umgegangen ist, denn gemeinsam haben wir die Zeit genutzt, um Konzepte und Angebote zu erschaffen, die einerseits attraktiv sind, andererseits aber auch den Sicherheitsstandards entsprechen. Wir sind von Herzen Gastgeber und freuen uns, dass wir nun wieder tun können, was wir lieben – unsere Gäste zu begeistern.“

Liebhaber des ausgiebigen Frühstücks können täglich von 8.30 bis 11 Uhr das Angebot des Restaurants „Lagune“ auf eine neue Art und Weise genießen: Denn sie bedienen sich nicht selbst, sondern lassen sich ihr Frühstück an den verschiedenen Stationen zusammenstellen und erhalten ihre Teller mit den gewünschten Speisen. Genuss „to go“ bietet der Lagune-Shop mit belegten Dinkelseelen und Brezeln,frischen Torten, Kuchen und Pralinen sowie Salat-Bowls. Ganz neu im Sortiment sind verschiedene Softeissorten mit Toppings.

Für jedes Autostadt-Restaurant wurde eine maximal zulässige Personenanzahl definiert. Nach behördlichen Vorgaben muss aktuell jeder Gast vor Ort einen Kontakt-Fragebogen ausfüllen. red