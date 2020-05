Überwältigend

Die Welle der Hilfsbereitschaft in Corona-Zeiten ist großartig: Wie viele liebevoll genähte Masken allein gespendet wurden. Wie viele Kuchen gebacken,

Pizzen oder Präsentkörbe kostenlos ausgeliefert, Blumensträuße und selbst gemalte Bilder verschenkt wurden. Immer mit demselben Ziel: denjenigen Respekt zu zollen, die derzeit unter schwierigen Bedingungen und mit vielen Überstunden im Einsatz gegen

das Virus sind.

All diese kleinen Hilfsprojekte, die von Parteien genauso initiiert werden wie von Landfrauen,

Serviceclubs sowie anderen sozialen Organisationen, verdienen

Anerkennung. Mittlerweile aber überwältigt uns nicht mehr nur die Kreativität, sondern auch die Masse. Und es ist einfach nicht machbar, jede Aktion ausführlich mit Foto im Lokalteil zu veröffentlichen. Außergewöhnliches aber ist und bleibt ein Thema – so wie dieses: Das Trainer-Duo Burkhard und Peter Dohmes vom Fußball-Kreisklassisten TSV Sülfeld spendet die Trainergehälter aus der Corona-Zwangspause dem Tierheim. Der TSV hat den beiden nämlich das Gehalt weitergezahlt – da sie aber nicht mit der Mannschaft arbeiten konnten, haben sie sich entschieden, mit dem Geld Gutes zu tun. Ungewöhnlich ist auch die Idee von Hanne Bolewicki, mehr als 60 Pflanzen für die Mitarbeiter und Bewohner des Hanns-Lilje-Heimes zu züchten und für den Garten zu spenden. Genauso wie die nette Geste für das Gesundheitsamt-Team in Gestalt einer

Riesentorte von Cadera mit überdimensionalem Dankeschön-Schriftzug aus Marzipan unter einem Gesicht mit Maske, die Klinikumsausschuss-Vorsitzender und Bürgermeister Ingolf Viereck überreichte.

