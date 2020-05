Kinderwagen im Treppenhaus in Wolfsburg angezündet

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag einen Kinderwagen in dem Treppenhaus eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Gegen 14.44 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, dass es in der Breslauer Straße brennt. Die Einsatzkräfte trafen auf ein stark verqualmtes Treppenhaus, in dessen Eingangsbereich der Kinderwagen brannte. Es entwickelte sich ein stark qualmendes Feuer, durch das das Treppenhaus bis in das zweite Obergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, wie die Polizei mitteilt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten bereits einige Hausbewohner fluchtartig das Gebäude verlassen. Dabei zogen sie sich möglicherweise eine Rauchgasvergiftung zu und wurden aus diesem Grund vorsorglich ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Treppenhaus ist derzeit nicht begehbar, und die Bewohner des Hauses wurden in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht.

Wie hoch der durch das Feuer und den Rauch entstandene Schaden ist, werden genauere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Kinderwagen vorsätzlich angezündet wurde. Von daher suchen die Beamten Zeugen, die am Donnerstagnachmittag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr verdächtige Personen im Eingangsbereich des Treppenhauses bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen: (05361) 46460. red