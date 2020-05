Weitere 120 Millionen Euro Fehlbedarf in Wolfsburg

Der Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung kam am Donnerstag digital zu einem informatorischen Austausch zusammen. Im Wesentlichen war dieser davon geprägt, dass die Verwaltung die Ausschussmitglieder über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie informierte, wie die Stadt mitteilt.

Derzeit wird demnach davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2020, das bereits mit einem Fehlbedarf in Höhe von 38 Millionen Euro geplant wurde, deutlich schlechter abschließen wird.

Verwaltungsseitig wird mit einer weiteren Verschlechterung des Jahresergebnisses von über 120 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund der Dynamik und der noch nicht abzuschätzenden Folgewirkungen wird verwaltungsseitig die Situation fortlaufend genau bewertet. Die Stadtverwaltung strebt an, die Folgen bis zum Sommer so weit zu konkretisieren, dass danach ein Nachtragshaushalt für 2020/2021 erstellt und der Politik zum Beschluss vorgelegt werden kann.

Über die Parteigrenzen hinaus habe daher der Konsens bestanden, dass ein kommunaler Rettungsschirm von Bund/Land unabdingbar notwendig sei. Nichtsdestotrotz werden seitens der Politik finanziell einschneidende Entscheidungen notwendig sein, da davon ausgegangen werden müsse, dass sich die

finanzielle Situation zeitnah nicht grundsätzlich ändern werde.

Stadtrat und Kämmerer Andreas Bauer bedankte sich bei allen Ausschussmitgliedern für das virtuelle Zusammenkommen über die neue digitale Kommunikationsform sowie den konstruktiven Austausch und machte deutlich: „Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden wir unsere Verhaltensweisen in Bezug auf Ausgaben grundsätzlich hinterfragen müssen. Vieles von dem, was wünschenswert in der Umsetzung wäre, muss hinterfragt, gegebenenfalls verschoben oder gar verworfen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir in Wolfsburg in Krisensituationen eng zusammenstehen und diese gemeinsam bewältigen. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise gemeinsam bewältigen werden.“ Vereinbart wurde am Ende, dass der Ausschuss am 18. Juni wieder zu einer Sitzung vor Ort zusammenkommt, sofern es konkret zu beratende Inhalte gibt. red

