Bundestag-Stipendium: Wolfsburger können ein Jahr in die USA

Mit einem Stipendium des Bundestags für ein Jahr in die USA und das politische System kennenlernen: Dazu ruft der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs junge Menschen aus seinem Wahlkreis auf. Seit 37 Jahren fördert der Deutsche Bundestag gemeinsam mit dem US-Kongress den Jugendaustausch zwischen Deutschland und den USA.

Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) erhalten deutsche und amerikanische Jugendliche Vollstipendien für ein Austauschjahr im jeweils anderen Land. Bundestags- und Kongressabgeordnete engagieren sich als Paten für die jungen „Kultur-Botschafter“.

Auch Falko Mohrs, SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg, ist erneut Pate im PPP und begeistert über die jungen Menschen, die sich bisher am transatlantischen Austausch beteiligt haben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Es waren tolle Begegnungen mit den bisherigen Programmteilnehmern. Jeder von ihnen hat sich neben der Schule auch sozial und ehrenamtlich engagiert“, lobt Mohrs den hohen Einsatz der Jugendlichen.

Ab sofort können Jugendliche sich um eines der Stipendien für das Austauschjahr 2021/22 in den USA bewerben. Bewerbungsschluss ist der 11. September. Die Bewerbung ist über die Website des Bundestags möglich: www.bundestag.de/ppp

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, als Gastfamilie zu Hause eine andere Kultur zu entdecken und einen US-amerikanischen PPP-Stipendiaten für ein Schuljahr bei sich aufzunehmen. Interessierte Familien können sich direkt an die für den Wahlkreis zuständige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) per E-Mail an gastfamilien@yfu.de wenden. red