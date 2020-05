Wolfsburg: „Volkswagen ART4ALL“ wird ausgezeichnet

Bei der digitalen Zusammenkunft des Arbeitskreises Kulturförderung (AKF) des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft wurde Volkswagen für sein Format „Volkswagen ART4ALL“ der AKF-Award für sein erfolgreiches und besonders wertvolles Programm im Bereich der Kulturförderung verliehen.

Seit April 2018 ermöglichen Volkswagen und der „Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin“ jeweils am ersten Donnerstag eines Monats von 16 bis 20 Uhr nicht nur freien Eintritt in alle aktuellen Ausstellungen, sondern auch mit zahlreichen künstlerischen Begleitprogrammen, Workshops und Führungen die Teilhabe an Kultur und kultureller Bildung. Seit Januar 2020 bietet auch das Kunstmuseum Wolfsburg seinen Besuchern dieses Programm an jedem letzten Mittwoch eines Monats von 16 bis 21 Uhr an.

Zu den Bewertungskriterien für die Vergabe des AKF-Awards gehören die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz, die Kreativität eines Förderkonzepts, die Nachhaltigkeit und Wirkung eines Projektes ebenso wie seine Risikobereitschaft, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen. Gleichermaßen wurde auch der innovative Wissenstransfer zwischen Unternehmen, kultureller Institution, Künstlern und Öffentlichkeit beurteilt.

Bereits 2018 erhielt Volkswagen den Corporate-Art-Award im Rahmen des Programms „Art Patrons of the XXI. Century“ im Europäischen Parlament in Brüssel verliehen: „Wir freuen uns über diese erneute Auszeichnung und fühlen uns durch den AKF-Award weiterhin darin bestärkt, als Unternehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung auch im Bereich der Kulturförderung und kultureller Bildung wahrzunehmen. Mit unseren Partnern wollen wir vielen Menschen die Begegnung mit Kultur ermöglichen, denn Kulturförderung bedeutet für uns immer auch eine Investition in eine offene, lebendige und diskursfähige Gemeinschaft“, so Benita von Maltzahn, Direktorin des Volkswagen Kulturengagements.

Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie bekräftigt: „Ausstellungen, aber auch Kunstthemen und kulturelle Inhalte den Besucherinnen und Besuchern in Form von Bildungsangeboten zu vermitteln, gehört zu den wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben eines Museums. Ich danke unserem langjährigen Kooperationspartner Volkswagen für die unverzichtbare Unterstützung mit dem Format „Volkswagen ART4ALL“, das sich am Hamburger Bahnhof etabliert hat und ein großes Publikum erreicht.“

Positive Erfahrungen mit kostenlosen Eintritten ins Museum hatte auch Dr. Andreas Beitin, der neue Direktor des Kunstmuseum Wolfsburg, weshalb er mit seinem Team die Erweiterung des Konzeptes auf den Standort Wolfsburg angeregt hat. Seit Januar findet „Volkswagen ART4ALL“ nun auch in Wolfsburg statt. red