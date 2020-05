33-Jähriger fährt betrunken E-Scooter und verursacht Unfall

Auf seinen Führerschein muss ein 33-jähriger Wolfsburger nun eine Zeit lang verzichten. Am Samstagabend um 22.13 Uhr fand eine aufmerksame Zeugin einen herrenlosen E-Scooter auf der Schillerstraße vor, wie die Polizei berichtet. Unweit des E-Scooters lag demnach eine offensichtlich betrunkene und augenscheinlich verletzte Person. Die Zeugin verständigte sofort die Feuerwehr. Auch die Polizei kam dazu. Die Beamten stellten Beschädigungen am E-Scooter sowie an einem geparkten Auto fest. Der 33-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er mit Freunden Alkohol konsumiert und mit dem E-Scooter gefahren sei, an einen Unfall sich aber nicht erinnern könne. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein sichergestellt. Der Wolfsburger muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder