Westhagen: Was bleibt von der Sozialen Stadt?

Westhagen. Ab 2021 fließen keine Fördermittel mehr aus Berlin nach Westhagen. Die Stadt Wolfsburg will nun von den Bürgern wissen, was ihnen wichtig ist.

Fast schon symbolhaft sind die Schuttberge in der Dessauer Straße. Der kurz vor dem Abschluss stehenden Hochhausabriss in Westhagen ist eines der größten und mit das letzte Projekt, in das Mittel aus dem Förderprogramm Soziale Stadt geflossen sind. Wenn es 2021 nach mehr als 20 Jahren in Westhagen endet, wird das eine Zäsur für den Stadtteil.

1999 legte die Bundesregierung das Programm auf, das Problemstadtteile mit Baumaßnahmen und sozialen Projekten vor Abwärtsspiralen bewahren sollte. Nur ein Jahr später wurde Westhagen aufgenommen. Seitdem hat sich Vieles bewegt: Die Gärten der Nationen wurden angelegt, der Bürgersaal eingerichtet, Weihnachtsmärkte haben stattgefunden, das Bürgerfest gibt verschiedensten Gruppen eine Bühne und ist fester Bestandteil des Westhagener Veranstaltungskalenders. Eine Stadtteilzeitung erscheint, und mit dem Bürgergeld werden auf Antrag unbürokratisch Projekte bezuschusst, die den Menschen im Stadtteil zugutekommen.

Ohne die Fördermillionen aus Berlin allerdings dürfte in der aktuellen finanziellen Lage der Stadt Wolfsburg Vieles nicht mehr möglich sein. „Es kann nicht alles weitergehen“, sagt Daniel Schertel vom Stadtteilbüro. Deshalb wollen die Stadt, Schertel und seine Kollegen rechtzeitig von den Westhagenern wissen, welche Angebote ihnen besonders wichtig sind und was ihnen in Westhagen noch fehlt. Am Montag, 8. Juni, beginnt eine vierwöchige Bürgerbefragung.

Raina Becker betont, dass das kommunale Engagement mit dem Ende der Förderung aus Berlin nicht endet: „Für uns als Stadt Wolfsburg ist es ganz wichtig, uns nach den baulichen Projekten nicht aus Westhagen zurückzuziehen“, sagt die Mitarbeiterin des Geschäftsbereichs Soziales. „Es soll nicht wieder zu schwierigen Situationen kommen.“ Die Unterstützung des Ehrenamtes werde weitergehen. Auch zur Umsetzung eines „Verstetigungsprogramms“ hat sich die Kommune mit der Nutzung des Fördertopfs verpflichtet. Wie diese Verstetigung der bisherigen Erfolge aussehen soll, ist aber noch offen. Die Ergebnisse der Befragung werden in den Vorschlag der Stadtteilmanager einfließen.

Der Fragebogen wird jetzt an die 4500 Haushalte in Westhagen verteilt. Gefragt wird danach, was besonders an Westhagen ist, was die Bürger an ihrem Stadtteil mögen, ob sie die Feste, das Bürgergremium „Freunde Westhagens“, die Interessengruppen und andere Angebote kennen, welche Kultur-, Beratungs- und Freizeitangebote sie vermissen und was ihnen ein ehrenamtliches Engagement erleichtern würde.

Die ausgefüllten Fragebögen können bis zum 6. Juli im Stadtteilbüro abgegeben oder einfach in den Briefkasten eingeworfen werden. Auch online ist eine Teilnahme möglich, auf www.westhagen.net.

Die Mitarbeiter des Stadtteilbüros hatten eigentlich ein größeres Beteiligungsprojekt geplant. Nachdem sie 2019 bereits Experten interviewt und Workshops veranstaltet haben, sollten in diesem Jahr „Tage der Zukunft“ mit Aktionen und Befragungen in Einrichtungen stattfinden. „Das ist jetzt nicht mehr möglich“, bedauert Daniel Schertel. Immerhin unterstützen mehrere Einrichtungen die Befragung, wie seine Kollegin Tania Salas berichtet.