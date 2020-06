Wolfsburger Badeland öffnet ab 13. Juni

Schwimmen unterm Dach wird vom Land wieder zugelassen – daher öffnet das Badeland ab Samstag, 13. Juni, wieder und lädt nach wochenlanger Schließung nun endlich wieder zum Badespaß. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen neben den ohnehin geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einige zusätzliche Auflagen beachtet werden, vor allem darf – wie auch in den Freibädern – nur eine bestimmte Anzahl an Gästen das Badeland gleichzeitig besuchen, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Badegäste, die nun wieder bei jedem Wetter in unserem Badeland schwimmen und baden können“, sagt Uwe Winter, Betriebsleiter des Badelands. Um zu verhindern, dass sich lange Schlangen an den Kassen bilden, müssen Tickets vor dem geplanten Besuch online gekauft werden. Dabei werden, wie beim Besuch anderer Einrichtungen oder der Freibäder bereits eingeübt, auch Kontaktdaten der Gäste abgefragt, um diese im Zweifelsfall zur Kontaktverfolgung von Corona-Fällen an das Gesundheitsamt weiterreichen zu können.

Der Onlineverkauf startet voraussichtlich Mitte kommender Woche, der Link wird noch rechtzeitig veröffentlicht, heißt es weiter. Es können dann Zwei- oder Drei-Stunden Tickets erworben werden. Der Saunabereich sowie alle gastronomischen Bereiche bleiben vorerst geschlossen, sollen aber baldmöglichst folgen, so dass bald wieder das gesamte Angebot bereit stehen kann. Kurse können vor den Sommerferien nicht mehr stattfinden.

„Mit dem Badeland geht auch unser Allwetterbad für die ganze Familie wieder an den Start. Glücklicherweise lässt das Land auch die Nutzung der Duschen wieder zu, so dass der Badebetrieb fast wieder dem bisherigen Badealltag entsprechen, vor allem aber hoffentlich die lange erwartete Abwechslung für viele Badefreunde bieten wird“, sagt Sportdezernentin Monika Müller.