Volkswagen schafft mehr Sitze im Aufsichtsratspräsidium

Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist in dem VW-Gremium vertreten.

Wolfsburg. Die Familie Porsche/Piëch hat in dem Aufsichtsrat nun einen weiteren Sitz. Vertreter von Tochterfirmen sind nun ebenfalls vertreten.

Der innerste Machtzirkel des VW-Aufsichtsrats wird etwas größer: Statt bisher sechs gehören künftig acht Mitglieder dem Präsidium des Kontrollgremiums des Wolfsburger Autokonzerns an. Dies teilte Volkswagen am Freitag mit. Für die Kapitalseite tritt Hans Michel Piëch als weiterer Vertreter der Familie Porsche/Piëch in die Kerngruppe ein, für die Arbeitnehmerseite die Betriebsratschefin der VW-Nutzfahrzeugtochter, Bertina Murkovic. Beide sitzen bereits im erweiterten Kreis der 20 Aufseher beim größten Autokonzern der Welt.

Beim Autobauer stehen wichtige Entscheidungen an

Das Präsidium bereitet wichtige Grundsatzentscheidungen vor. In ihm sind außerdem der Chefkontrolleur und frühere VW-Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch, Wolfgang Porsche, IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh und Audi-Betriebsratschef Peter Mosch vertreten. VW begründete die Vergrößerung der Leitung mit zahlreichen neuen Aufgaben, die sich etwa aus den Richtlinien zu guter Unternehmensführung und dem Aktionärsrecht ergeben. dpa