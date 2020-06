Seit Freitag sind in Wolfsburg sieben Neuinfektionen von Menschen mit dem Coronavirus hinzugekommen.

Wolfsburg. Sechs von ihnen stammen aus Flüchtlingsunterkünften. Weitere 140 Tests in den Heimen sind negativ ausgefallen. Es gibt nun insgesamt 320 Infizierte.

Sieben neue Coronafälle seit Freitag in Wolfsburg

Seit Freitag sind sieben Neuinfektionen von Menschen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Betroffen sind unter anderem sechs Bewohner aus unterschiedlichen Flüchtlingsunterkünften. Selbstverständlich sind alle unverzüglich in Quarantäne gesetzt worden. Alle aufgrund der aufgetretenen Infektionen zusätzlich vom Gesundheitsamt rund 140 durchgeführten Testungen der ermittelten Kontaktpersonen sind bisher negativ ausgefallen. Zur Sicherheit wird es in den kommenden Tagen weitere Kontrolltestungen geben, schreibt die Stadt. Sie plant außerdem mittelfristig die Einrichtung einer festen Quarantäneeinrichtung für Asylbewerber aus den Unterkünften, um in den bestehenden und derzeit gut belegten Heimen eine Verbreitung schnellstmöglich verhindern zu können. Positiv getestete Personen werden dazu dann schnellstens verlegt, um Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 320. Die Zahl der Genesenen ist mit 245 zum Vortag gleich geblieben. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai 2020 unverändert bei 51.

Aus Gründen des Datenschutzes werden keine weiteren Angaben gemacht. Die von der Stadt Wolfsburg kommunizierten Fälle sind die vom Gesundheitsamt bestätigten Zahlen, die einmal täglich aktuell veröffentlicht werden. Das Gesundheitsamt überprüft alle Todes- und Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Daher kann es bei dieser offiziellen Meldung zu einer zeitlichen Verzögerung gegenüber anderen Quellen kommen. red