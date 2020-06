Wolfsburger Hallenbad zeigt ab Samstag fünf Filme im Freien

„Lindenberg! – Mach dein Ding“ zeichnet das Leben des Panikrockers nach und feierte am 7. Januar Weltpremiere.

Wolfsburg. An fünf Wochenenden laufen immer ab 21 Uhr Streifen wie „Der Junge muss an die frische Luft“, „Lindenberg! – Mach dein Ding“ oder „Green Book“.

Nach der neuesten Landesverordnung des Landes Niedersachsen, die seit Montag in Kraft ist, sind Veranstaltungen im Freien wieder möglich. Das Hallenbad plant deshalb ab Samstag, 13. Juni, ein Open-Air-Kino im Biergarten am Hallenbad, heißt es in einer Mitteilung.

Bis zu den Sommerferien werden fünf Filme immer samstags um 21 Uhr präsentiert. Der Einlass startet ab 20 Uhr. Das Kino wird auf 50 Plätze begrenzt, und der Eintritt kostet sieben Euro pro Person.

Wichtig: Die Tickets gibt es ausschließlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben und sind online unter www.hallenbad.de/kulturzentrum/kino erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. Alle Kino-Jahreskartenbesitzer haben freien Eintritt und müssen sich keine Tickets kaufen. Alle Teilnehmer müssen einen Mund- und Nasenschutz mitbringen, der auf den Gehwegen getragen wird – am Platz, während des Films, besteht keine Maskenpflicht.

Das Hallenbad verspricht, die Hygienevorschriften mit den notwendigen Maßnahmen umzusetzen, ebenso werden die Besucherdaten erfasst. Die Veranstalter empfehlen, den Gästen eine eigene Wolldecke mitzubringen, damit es beim Film unter den Linden kuschelig warm ist. Das Lido-Team sorgt für Speisen und Getränke – und natürlich gibt es an den Abenden Popcorn. red

DAS PROGRAMM

Samstag, 13. Juni, 21 Uhr: Blown Away – Music, Miles and Magic. Dokumentarfilm. 119 Minuten. Im Anschluss findet ein Regiegespräch mit Hannes Koch statt.

Samstag, 20. Juni, 21 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft. Komödie. 100 Minuten.

Samstag, 27. Juni, 21 Uhr: Lindenberg! – Mach dein Ding. Biopic. 135 Minuten.

Samstag, 4. Juli, 21 Uhr: Jojo Rabbit. Satire. 108 Minuten.

Samstag, 11. Juli, 21 Uhr: Green Book. Biopic. 130 Minuten.