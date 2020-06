Wolfsburger Edeka übergibt Pfandbon-Spende für kleinen Kirill

Eine Spende in Höhe von 1500 Euro hat der Wolfsburger Caritasverband vom Edeka Grauhorststraße in Empfang genommen. Das Geld erhält der dreijährigen Kirill aus Russland, der seit seiner Geburt an einer schweren Behinderung leidet. Mit dem Geld soll ein wenig mehr Lebensqualität in Kirills junges Leben gebracht werden, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kontakt zu der Familie kam über Olga Wagner zustande – die in Deutschland lebende Großmutter des Dreijährigen –, die jede Woche in dem Edeka einkauft. Sie weiß das Engagement der Kunden für ihren Enkel sehr zu schätzen. Auch Marktleiter Emil von Gostomski ist begeistert von der Spendenhöhe: „Wir freuen uns sehr, dass wir Kirill zusammen mit unseren Kunden eine spezielle Badewannenliege und lebenswichtige Medikamente ermöglichen können.“ Der Betrag setzt sich aus Pfandbons zusammen, die die Kunden bei der Rückgabe von Getränkeflaschen in eine Box im Markt einwerfen. red