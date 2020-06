Diebe stehlen in Fallersleben weißes Wohnmobil

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag in Fallersleben ein Wohnmobil im Wert von 69.000 Euro gestohlen. Das in weiß lackierte knapp vier Jahre alte Fahrzeug vom Typ Capron T 68 stand in dem Tatzeitraum auf dem Seitenstreifen in der Straße Lange Stücke, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Beamten in Fallersleben nehmen Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl entgegen unter (05362) 947410. red

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder