Wolfsburger Corona-Krisenstab tagt künftig wieder wöchentlich

Die Wolfsburger Corona-Infektionen steigen weiter. Gegenüber Dienstag gibt es fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 351, schreibt die Stadt. Um eine Zunahme der Infektionen einzudämmen richtet sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs mit einem dringenden Appell an die Wolfsburger: „Bitte tragen Sie Masken, und bitte halten Sie das Abstandsgebot ein“, wird er in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Weil sich einige wenige, insbesondere in den gut besuchten Bereichen im Freien, nicht an die Regeln halten und somit die Allgemeinheit gefährden, wird der städtische Ordnungsdienst in den kommenden Tagen verstärkt die Einhaltung der Auflagen im öffentlichen Raum kontrollieren. Der Krisenstab tagt künftig wieder einmal in der Woche.

254 Personen sind dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet, fünf mehr als am Vortag. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai 2020 unverändert bei 51. red

