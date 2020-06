Das Schwefelbad bleibt am Donnerstag wegen einer Unterbrechung der Wasserversorgung geschlossen.

Fallersleben. Zu dringenden Reparaturarbeiten muss am Donnerstag die Wasserversorgung in Fallersleben unterbrochen werden. Alle Kurse und Therapien werden abgesagt.

Schwefelbad wegen Rohrschaden in Fallersleben am 18. Juni zu

Kaum ist die Wassergymnastik im Schwefelbad am Mittwoch wieder angelaufen, muss am Donnerstag das gesamte Therapiezentrum geschlossen bleiben. Grund ist nach Angaben des Klinikums ein Rohrleitungsschaden in Fallersleben.

„Wegen der dringenden Reparaturarbeiten wird die Wasserversorgung morgen unterbrochen, sodass ein Betrieb des Traditionsbades nicht möglich ist“, teilte das städtische Klinikum, zu dem das Bad gehört, am Mittwochnachmittag mit. Das Schwefelbad-Team muss somit kurzfristig alle Kursangebote und Therapien absagen.

„Wir bitten unsere Gäste um Verständnis und haben versucht, die angemeldeten Patienten und Teilnehmer der für morgen geplanten Therapien und Kurse telefonisch zu erreichen, um sie zu informieren“, erklärt Schwefelbad-Leiterin Maren Körber.

Geplant ist, dass das Schwefelbad in Fallersleben am Freitag, 19. Juni , wieder öffnet. cc