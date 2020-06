Die Ausnahmestellung des Gourmet-Restaurants Aqua im Hotel The Ritz-Carlton wurde erst jüngst mit der Spitzenplatzierung im Hornstein-Ranking bestätigt. Dieses listet die besten Restaurants im deutschsprachigen Raum auf. Grundlage ist die Platzierung in den renommiertesten Gastro-Führern. Und das Aqua räumte 2019/2020 Höchstbewertungen ab. Trotzdem ist dieses Jahr für das Aqua, wie auch alle anderen Restaurants, bislang ein Horror-Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen: Gäste durften nicht verköstigt werden, das Küchen-Team wurde in Kurzarbeit geschickt. Das schmerzte Patron Sven Elverfeld besonders, da das Restaurant so wie das Hotel und die Autostadt am 1. Juni 2020 den 20. Geburtstag feierte. Während viele Restaurants ihre Gäste wieder bewirten, verzögerte sich der Aqua-Neustart. Doch nun wurde die Wiedereröffnung für 3. Juli angekündigt. Aus Anlass des Jubiläums serviert Elverfeld teilweise neugestalteten Klassiker aus 20 Jahren Aqua. Der Küchenchef sagt selbst: „Das Menü ist eine sehr persönliche Reise in meine Vergangenheit.“