Diebe stehlen 13 Jahre alten Touran in Wolfsburg

In der Nacht zum Mittwoch wurde in Westhagen ein 13 Jahre alter VW Touran entwendet, wie die Polizei mitteilt. Das schwarz lackierte Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Dresdener Ring nahe der Einmündung zur Weimarer Straße. Der 37-jährige Besitzer hatte den Touran am Dienstagabend um 20 Uhr abgestellt und am Mittwoch gegen Mittag die Tat bemerkt. Der PKW habe einen Wert von rund 2500 Euro und weise keine besonderen Kennzeichen auf. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red