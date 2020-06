Diebe stehlen Essen aus Kühltruhe in Wolfsburger Restaurant

Einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro haben Unbekannte angerichtet, als sie zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Restaurant in der Reislinger Straße eingebrochen sind. Laut Polizei gelangten Unbekannte über die Reislinger Straße beziehungsweise den Reislinger Markt an das Restaurant und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstür zum Restaurant. Anschließend gelangten sie ins Innere der Gastronomie, betraten das Büro und durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Hierbei erbeuteten sie eine Geldbörse mit etwas Bargeld.

Die Unbekannten stehlen kiloweise gekühlte Lebensmittel

Danach begaben sie sich in die Lagerräume, wo sie aus zwei Kühltruhen etliche Kilogramm verschiedener Lebensmittel entwendeten. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ihre tiefgefrorene Beute in Taschen abtransportiert haben. Hinweise: (05361) 46460. red