Ringen um Ausnahmen vom Naturschutz im Westen Wolfsburgs

Trotz aller Umstände, die der Besuch einer Ortsratssitzung in Zeiten von Corona macht, waren am Dienstagabend in der Aula des Schulzentrums alle Plätze belegt. Die meisten Bürger waren wegen der geplanten Ausweisung des Naturschutzgebiets „Barnbruchwiesen und Ilkerbruch“ gekommen. Der Entwurf traf aber nicht nur im Publikum, sondern auch im Ortsrat auf heftige Widerstände.

EU gibt strengeren Schutz der Natura-2000-Schutzgebiete vor

Ein Jahr nach Bekanntwerden der Wolfsburger Pläne, die den von der Europäischen Union vorgegebenen strengeren Schutz des Natura-2000-Schutzgebietsnetzes zum Ziel haben, waren die Fronten fast unverändert verhärtet. Da half es auch nichts, dass Umweltamtsleiter Dr. Horst Farny zunächst eindringlich darauf hinwies, dass die Verordnung quasi alternativlos ist.

Farny erinnerte daran, dass die Gebiete schon seit zirka 30 Jahren unter Schutz stehen, die damaligen Verordnungen aber nicht ausreichend sind. „Der Rückgang der Brutvögel hat dramatische Ausmaße angenommen“, betonte er. Daher habe die EU schon vor Jahren entschieden, die Natura-2000-Gebiete unter administrativen Schutz zu stellen. „Die Fläche ist von der EU vorgegeben, der Handlungsspielraum sehr eng.“ Die Stadt habe nun eine Abwägung der Interessen versucht. Farny stellte klar: „Wir haben die Ziele des Artenschutzes hier in Wolfsburg in vielen Punkten nicht erreicht.“

Niedersachsen hat als einziges Bundesland noch nicht geliefert

Die wichtigsten Aspekte erläuterte die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, Claudia Leyers, anhand einer fürs Publikum auf die große Entfernung kaum lesbaren Präsentation: Kein Düngen mit Gülle, Jauche oder Geflügelmist, zeitweise maximal zwei Pferde pro Hektar, eingeschränkte Fallenjagd, Jagdverbot im 300-Meter-Radius um Horstplätze während der Brutzeit und keinerlei Flugzeiten während der Brutzeit für die Modellflugzeuge des Aero-Clubs auf ihrem Flugplatz im Norden von Sülfeld – das sind nur einige der Punkte, mit denen sich Landwirte, Jäger, Grundstückseigentümer und die Modellflieger konfrontiert sahen.

Bevor die sich zu Wort meldeten, brach Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter Michael Kühn eine Lanze für die Schutzverordnung und prangerte krasse Versäumnisse an. Er sprach von „Highlight-Flächen“ und „Tafelsilber“ und kritisierte: „Die Landesregierung in Hannover hat das Thema nicht bearbeitet. Niedersachsen ist das einzige Bundesland, das diese Gebiete noch nicht ausgewiesen hat. Das Land hat nun nur noch bis zum 15. Oktober Zeit. Sonst bezahlt das Land 800.000 Euro pro Tag an die EU-Kassen.“ Kühn weiter: „Ich finde es echt traurig. Das wurde zehn Jahre hingezogen.“ Er betonte, dass er die Stadt schon vor Jahren aufgefordert habe, für den Aero-Club eine andere Fläche zu suchen, deren Flugplatz sei „mit dem Vogelschutz nicht vereinbar“.

Modellflieger des Aero-Clubs tief enttäuscht

„Es ist auch unser Tafelsilber“, konterte Wolfgang Möllenstädt, Vize-Spartenleiter der Modellflieger. „Wir sind tief enttäuscht über die vorgelegte Verordnung. Wir haben den Anspruch, dass unsere Einsprüche sorgfältig geprüft werden. Aber wir haben bisher nicht den Eindruck.“ Der Schwarzstorch tauge beispielsweise nicht als Argument.

„Was ist überhaupt eingeflossen in die Änderungen?“, wollte ein Jäger wissen. Und ein ehemaliger Ilkerbruch-Bewohner forderte: „Es geht darum, dass Existenzen erhalten bleiben.“ Er drängte auf einen Flächentausch und reelle Entschädigungen für die Landwirte.

Entschädigung für Nutzungseinschränkungen nach Landesvorgaben

„Nutzungseinschränkungen werden entschädigt“, betonte die Leiterin der Naturschutzbehörde. Der Umweltamtsleiter ergänzte, dass man aber an Entschädigungszahlungen des Landes gebunden sei.

Der Ortsrat war beim Thema klar in zwei Lager gespalten: PUG und CDU hatten kurzfristig einen Änderungsantrag mit neun Punkten eingebracht, der unter anderem vorsieht, statt eines Naturschutzgebiets „nur“ ein Landschaftsschutzgebiet zu deklarieren. „Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht“, argumentierte Vize-Ortsbürgermeister Roman Dettmann (PUG). Die Verordnung sei „an vielen Stellen unverhältnismäßig und zu weit gehend“. André-Georg Schlichting verwies darauf, dass es mehr als 250 Einwendungen gegeben habe. „Man muss den Menschen auch in Zukunft die Möglichkeit geben, das Gebiet so zu nutzen, wie sie es sich wünschen.“

Keine Entschädigung beim Landschaftsschutzgebiet

Eckhard Krebs (SPD) kritisierte die Kurzfristigkeit des Antrags und appellierte: „Wir müssen Natur erlebbar machen.“ Zudem seien von den rund 100 Wolfsburger Landwirten mehr als 70 Prozent nur im Nebenerwerb tätig. Und wenn nur ein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen würde, „steht den Landwirten kein Cent Entschädigung zu“. Das betonte auch Ursula Mrongovius (Gründe). Und sagte: „Die anderen Punkte kommen auch rechtlich gar nicht in Frage.“

Am Ende brachten PUG und CDU ihren Änderungsantrag durch, ebenso wie die somit geänderte Vorlage ­– was von SPD und Grüne jeweils abgelehnt wurde.

