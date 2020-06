Mythos Lamborghini – ab sofort im Zeit-Haus der Autostadt

Drei Lamborghini stehen aktuell in der ersten Etage des Zeit-Hauses in der Autostadt.

Ab sofort erleben Besucher der Autostadt in Wolfsburg die Faszination Lamborghini im ZeitHaus. Die erste Etage des markenübergreifenden Automobilmuseums bietet genügend Fläche, um gleich drei Fahrzeuge des traditionsreichen Sportwagenherstellers zu präsentieren. Zwei aktuelle Modelle sowie ein wahrer Klassiker der eigenen Historie lassen die Herzen der Lamborghini-Fans höherschlagen, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Ein besonderer Höhepunkt ist dabei der Lamborghini Urus (Kraftstoffverbrauch in Litern pro 100 Kilometern: innerorts 16,8/außerorts 10,2/kombiniert 12,6; CO 2 -Emission kombiniert, g/km: 292; Effizienzklasse: G), in dem die Seele eines Supersportwagens auf die Funktionalität eines SUV trifft. Der „Auerochse“ ist nicht nur das neueste Modell aus Sant’Agata Bolognese, sondern auch das erste Super Sport Utility Vehicle der Welt.

Der Countach war in 70ern das schnellste Auto mit Straßenzulassung

Mit dem Lamborghini Huracán EVO (Kraftstoffverbrauch in Litern pro 100 Kilometern: innerorts 20,7/außerorts 10,6/kombiniert 14,3; CO 2 -Emission kombiniert, g/km: 331; Effizienzklasse: G) wird ebenfalls ein aktuelles Modell präsentiert. Die markante Linienführung des Supersportwagens greift bereits bekannte Design-Elemente vergangener Modelle auf – eingefleischte Fans erinnern sich bei der Form der Motorhaube an den legendären Countach, der den neuen Ausstellungsbereich im Zeit-Haus komplettiert. Er gilt als Meilenstein, denn als eines der prägenden Fahrzeuge der Mittelmotor-Ära war der Countach in den 1970er-Jahren das schnellste Automobil mit Straßenzulassung.

Besucher können die italienische Traditionsmarke mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte während der Öffnungszeiten der Autostadt in der ersten Etage des Zeit-Hauses erleben. Der Pavillon, der bisher das Zuhause der Marke Lamborghini war, ist wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. red