LSW verlegt in Reislinger Straße Versorgungsleitungen

Die LSW beginnt am Montag, 29. Juni, im Bereich der Reislinger Straße 91 bis 101 mit der Verlegung von Trinkwasser- und Stromleitungen. Die Arbeiten erfolgen im nördlichen Gehwegbereich in offener Bauweise, schreibt sie in einer Mitteilung. Die LSW plant diesen Bauabschnitt innerhalb von drei Wochen umzusetzen. Fußgänger werden in dieser Zeit über den südlichen Gehweg geleitet.

Die Reislinger Straße bleibt in beide Richtungen befahrbar, allerdings werden die Fahrspuren im Baubereich verengt. Ferner kommt es zu Änderungen der Verkehrsführung für die Straßen Am Schäferbusch und Am Reislinger Bruch, die entsprechend ausgeschildert sind werden.

Die LSW will auch Leitungen zu drei Neubaugebieten legen

Für Anlieger ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährleistet. Betroffene Anwohner wurden im Vorfeld zur Baumaßnahme beziehungsweise werden zu kurzzeitigen Einschränkungen durch die Einbindung neuer Hausanschlüsse rechtzeitig von der LSW informiert.

Parallel dazu verlegt die LSW auf gleicher Höhe südlich der Reislinger Straße eine neue Energie- und Telekommunikationstrasse zur Versorgung der Neubaugebiete Hellwinkel-Terrassen, Steimker Gärten und Sonnenkamp. Für die Einbindung des neuen Teilstücks ist es notwendig, die Reislinger Straße an zwei Punkten zu queren. Diese Arbeiten werden während der Werksferien durchgeführt, um die Beeinträchtigungen für Anwohner und den öffentlichen Verkehr zu reduzieren. Der Abschluss dieses zweiten Bauabschnittes ist für Mitte September geplant.

red