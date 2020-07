Vorsfelder Feuerwehr stoppt Ölfilm in der Aller

Vorsfelde. Die Einsatzkräfte waren Donnerstagnachmittag in der Helmstedter Straße im Einsatz. Durch einen technischen Defekt wurde Altöl in den Fluss gespült.

Gegen 15.30 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Vorsfelde am Donnerstag in die Helmstedter Straße aus. Da das Feuerwehrhaus in der selben Straße liegt, war die Anfahrt nicht weit. An der Aller wurden die unter Leitung des stellvertretenden Zugführers Patrick Gries sechs Kameraden bereits von der unteren Wasserbehörde erwartet. Diese waren, so die Mitteilung, bereits vor Ort, da sich ein Ölfilm auf dieser befand. Durch einen technischen Defekt und dem zuvor einsetzenden Regen wurde Altöl in die Aller gespült. Es wurde eine Ölsperre errichtet, damit der Ölfilm nicht weiter treibt.

Im weiteren Verlauf wurde eine weitere Sperre mittels B-Schlauch errichtet. Dann schöpften zwei Kameraden das Altöl ab und banden weiteres Öl mittels Ölbindemittel ab, so Volkmar Weichert, Sprecher der Feuerwehr. Die Kameraden konnten in der Aller stehen, so musste das Schlauchboot nicht ins Wasser gelassen werden, sondern es wurde mit Wathosen gearbeitet, wie es Angler auch oft tragen. red