Wolfenbütteler Autofahrerin fährt Wolfsburger Radfahrer an

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagmorgen in der Reislinger Straße.

Wolfsburg. Bei dem Unfall am Freitagmorgen in Wolfsburg zieht sich der 40-jährige Radfahrer schwere Verletzungen zu. Auto und Rad sind nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Reislinger Straße hat sich ein Radfahrer schwer verletzt. Laut Polizei befuhr der 40-jährige Wolfsburger gegen 5.45 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg an der Reislinger Straße aus Richtung Berliner Ring in Richtung Reislinger Markt. In Höhe der Straße Kiebitzweg wollte er, verdeckt durch einen auf dem rechten Parkstreifen abgestellten Transporter, die Reislinger Straße in Richtung Kiebitzweg überqueren.

Dabei wurde er von einer 29-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel erfasst, die mit ihrem Skoda Fabia die Reislinger Straße, ebenfalls von dem Berliner Ring kommend, in Richtung Reislinger Markt befuhr. Die 29-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auftauchenden Radfahrer nicht mehr verhindern.

Ersthelfer versorgen den Mann, er kommt ins Klinikum

Der 40-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von Ersthelfern versorgt und dann durch einen Notarzt und einen Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Fahrrad und Skoda waren nicht mehr fahrbereit.

